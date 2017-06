Van de Laar Financiële Dienstverlening is er voor al uw financiële vraagstukken… en uw woningverkoop

Redactie Parkstadactueel |

We spreken vandaag met Marcel van de Laar in zijn eigen kantoor, gewoon gelegen aan huis. Marcel is sinds 1994 werkzaam in de financiële wereld en na een 8 jarige periode van werken bij een bank in Nederland besloot hij in 2003 om voor zichzelf te beginnen.

Met name ingegeven door zijn eigen ervaring bij de bank dat klanten vaak een ‘nummer’ zijn en niet altijd de gepaste en gevraagde aandacht kregen.Vanuit de zolderkamer werd de onderneming gestart, nul klanten in het bestand en begin maar… Via een franchise organisatie kwam hij in contact met mensen die advies zochten op het gebied van hypotheken. En zo kwamen de eerste klanten binnen. Via deze organisatie en de mond tot mond reclame groeide zijn bedrijf langzaam maar zeker (in 2017 heeft het kantoor circa 800 relaties in beheer).

In 2006 besloot Marcel om zijn dienstverlening uit te breiden door het aanbieden van particuliere verzekeringen, te beginnen met een woonpakket en autoverzekeringen. Ook deze dienstverlening kende een prima groei waarna in 2010 werd besloten om ook zakelijke verzekeringen te sluiten. Nu kunt u er terecht voor alle vormen van verzekeringen en dat tegen zeer scherpe tarieven (vaak voordeliger dan de Centraal Beheers en AllSecures van deze tijd). En ook de schadeafhandeling, gedaan door collega Dianne, staat op een hoog niveau getuige de vele positieve reacties die wij als kantoor ontvangen. Service is dan ook een belangrijk goed voor ons kantoor, het klantbelang staat duidelijk voorop!

Tot slot werd een kleine 2 jaar geleden een nieuwe dienst aangeboden, woningverkoop!

Je zou zeggen dat is een totaal andere business maar Marcel vat het als volgt samen: Mijn jarenlange ervaring op de hypotheekmarkt en het zien van vele huizen, zorgen ervoor dat ik voldoende kennis heb opgebouwd. Daarnaast maak ik gebruik van professionals (fotograaf, taxateur) om te zorgen dat als wij een woning gaan verkopen goed beslagen ten ijs komen. Zeker doordat wij voor een vast (laag) tarief de woning verkopen is er geen sprake van provisiegericht verkopen, nee of je huis nu 150.000 euro of 500.000 euro kost, de prijs blijft hetzelfde!

Daarnaast kunnen wij de (ver)kopers geheel ontzorgen in dit traject. Wij kunnen ze helpen met de hypotheek, de verzekeringen, de notaris en de taxateur… hierdoor hoeft men dus na de (ver)koop niet meer om te kijken en ons het werk laten doen.

Door deze manier van werken is er al een aardige portefeuille opgebouwd, maar is er nog ruimte voor groei. Dus overweegt u om uw woning te verkopen laat Marcel ook eens zijn verhaal aan u vertellen en wellicht geraakt u overtuigd van zijn verhaal en enthousiasme!

Van de Laar Financiële Dienstverlening kan dus al uw financiële vraagstukken oplossen of u van een passend advies voorzien. Mede door zijn vaste lage tarieven voor hypotheekadvies en verkoop van uw woning is het zeker eens de moeite waard om vrijblijvend contact op te nemen met Marcel of zijn collega Dianne. Of bezoek eens de website www.vdlaaradvies.nl

Wij bedanken Marcel voor het prettige gesprek, wensen hem uitstekende zaken en nog vele tevreden klanten zoals ook blijkt uit de reviews op Independer.nl

Foto’s Parkstadactueel/Lucho Carreno