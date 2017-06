MASCOT WORKWEAR NIEUWE HOOFDSPONSOR RODA JC

Redactie Parkstadactueel / Roda JC |

KERKRADE Roda JC Kerkrade heeft met MASCOT WORKWEAR een overeenkomst gesloten als hoofdsponsor. Onder die naam neemt het bedrijf de komende twee seizoenen onder meer de prominente plaats in op het shirt van Roda JC. De samenwerking betreft in eerste instantie een periode van twee seizoenen, maar beide partijen hebben reeds de intentie uitgesproken om een langdurig partnership met elkaar aan te willen gaan. Nick Janssen, commercieel directeur Roda JC: “Wij zijn enorm blij dat we dankzij de juiste samenwerking tussen Roda JC en Lagardère Sports een partij met een internationaal merk, bereik en uitstraling aan ons kunnen binden als hoofdsponsor.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit partnership voor beide partijen het juiste rendement gaat opleveren. Michael Grosbøl, CEO van MASCOT International A/S zegt: “Roda JC heeft een zeer positieve indruk op ons gemaakt. De normen en waarden, maar zeker ook de achtergrond in de mijnbouw van de club, passen heel goed bij MASCOT en onze werkkleding en veiligheidsschoenen. Wij zijn een samenwerkingsverband aangegaan met een club met een grote traditie en verwachten een zeer vruchtbare samenwerking. MASCOT is uitgegroeid tot het meest toonaangevende werkkledingmerk in Nederland. Wij zijn dan ook erg trots dat MASCOT een plaats heeft gevonden bij de werkkledingdragers in Nederland. “ Danny Bonn, Market Director MASCOT Benelux: “De kernwaarde van Roda JC, hard werken, gecombineerd met de passie die er is in de club maar zeker ook in de regio, sluit aan bij die van MASCOT. Bij MASCOT noemen wij dit TESTED TO WORK.”

OVER MASCOT WORKWEAR

MASCOT is een Deens familiebedrijf dat werkkleding en veiligheidsschoenen ontwikkelt, produceert

en wereldwijd exporteert. De producten en oplossingen zijn o.a. geschikt voor de segmenten bouw,

logistiek en industrie. Het hoofdkantoor van MASCOT ligt in Denemarken, verder heeft MASCOTdochterondernemingen

in o.a. Duitsland, Nederland, Frankrijk, Vietnam en Laos.

Het MASCOT-team in de Benelux, met een showroom in Naarden, telt meer dan 20 medewerkers. De

werkkledingproductie vindt plaats in de eigen MASCOT-fabrieken in Vietnam en Laos. MASCOT’s

fabrieken hebben het SA 8000 certificaat (internationale norm voor MVO).