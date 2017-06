Samen imkeren in Nuth

Onlangs is een bijenmast geplaatst in het perkje op de hoek van Molenveld en de Valkenburgerweg. De gele mast behoort bij een project dat is aangenomen door IBA Parkstad en door de gemeente Nuth wordt verwelkomd.

De bijen nemen over een aantal weken hun intrek en zorgen ervoor dat de bestuiving van bloemen en planten op peil wordt gehouden. De gemeente nodigt alle inwoners uit om een bijdrage te leveren aan het houden van bijen in de openbare ruimte. De projecteigenaar BEECollective geeft cursussen om te leren imkeren. De hobby-imkers leren niet alleen de bij-zondere eigenschappen van bijen en het imkeren maar helpen ook mee bij het produceren van honing en het verzorgen van de kast.

De bijdrage van iedere deelnemer is voor een heel jaar 45 euro. Bent u geïnteresseerd?

Meld u dan aan voor een eerste bijeenkomst via beecome@beecollective.eu

Bron en foto: gemeente Nuth