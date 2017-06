Beschermd dorpsgezicht Leenhof

Het gaat goed met de zogenaamde Oranje-Nassau mijnen van de gebroeders Honigmann. In 1904, vijf jaar nadat de O.-N. I mijn te Heerlen zijn deuren opende, is de O.-N. II mijn te Schaesberg klaar om in productie te gaan. De O.-N. mijnen bouwen mijnwerkerskoloniën in Heerlen en Schaesberg. Mijnwerkerskolonie Leenhof komt tussen 1905 en 1918 gefaseerd tot stand. In fase I t/m IV worden de woningen nog in blokken aan een rechtlijnig stratenpatroon gebouwd. Wanneer tussen 1914 en 1918 echter ‘Woninggroep Schaesberg’ ten zuiden van de spoorlijn verrijst, ontstaat een knus dorpje met een grote variëteit aan huizentypes, gegroepeerd aan een speels stratenpatroon met een ‘karrenwiel’ als centrum.

Wat alle woningen in Leenhof gemeen hebben, is hun bijzondere architectuur. Opvallend is vooral het veelvuldig toegepaste contrast tussen accenten in baksteen en pleisterwerk. Ook de rode pannendaken met in blauwe pannen gelegde ruitpatronen springen meteen in het oog. Tegenwoordig noemen we deze unieke bouwstijl de ‘Lotharingse stijl’.

Na de mijnsluitingen in de jaren ’70 komen de woningen in particuliere handen. De rode en blauwe dakpannen hebben kort daarvoor plaats moeten maken voor betonpannen. Veel van de hoge schoorstenen die de daken sierden worden afgebroken. In de loop der tijd verdwijnt de uniformiteit omdat iedereen naar eigen smaak en budget iets aan zijn woning en tuin toevoegt. Omdat de woningen klein zijn, verrijzen bovendien de nodige aan- en bijgebouwen op de percelen. Toch zijn door medewerking van de gemeente hier en daar weer wat oorspronkelijke elementen terug gekeerd. Het gaat om zaken als kozijnen, boeiboorden en de kenmerkende pannendaken. Al met al blijft Leenhof een herkenbaar en bijzonder stuk mijngeschiedenis dat iedere architectuurliefhebber eens zou moeten ervaren. Niet minder bijzonder zijn bovendien de opzichters-, ingenieurs- en mijnwerkerswoningen in de buurt ’t Eikske, dichtbij de locatie van de verdwenen O.-N. II mijnzetel.