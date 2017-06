German Design Award 2018 voor voormalige NS-Ordensburcht Vogelsang 

Ton Reijnaerts |

De voormalige NS-burcht Vogelsang (nu Vogelsang Internationaler Platz) heeft driekwart jaar na de opening september 2016 de German Design Award ontvangen voor de documentatie ‘Bestimmung: Herrenmensch, NS-Ordensburgen zwischen Faszination und Verbrechen.’ De German Design Award wordt ieder jaar toegekend aan een innovatief internationaal weg wijzend project.

Het hoog in Nationalpark Eifel gesitueerde Vogelsang behoorde samen met de NS-Ordensburgen Krössinsee (Pommern), Sonthofen (Allgäu) Vogelsang (Eifel) en Mariënburg ( het huidige Poolse Malbork) tot de elitescholen waar het Hitler-regime Ordensjunkern tot ‘stramme Vorzeige-Nazi’s’ opleidde.

Na de tweede wereldoorlog overhandigden de Britten Vogelsang in 1950 aan de Belgische NAVO-troepen. De Belgen zouden 55 jaar blijven. Ze benutten de accommodatie op een praktische manier. Ze reconstrueerden een deel van de accommodatie en bouwden een 1100 houten stoelende megabioscoop in de fundamenten, van wat oorspronkelijk gepland was de grote hoor zaal van de universiteit. Met behulp van de buitenmuren van het ‘Haus des Wissens’ als praktische steun bouwden de Belgen in het hart van het complex kazerne ‘Van Dooren’, genoemd naar de Belgische krijgsheld André van Dooren.

Op dit kazerne complex brengt Duitsland na renovatie sinds vorig jaar nu overigens 900 asielzoekers voor onbepaalde tijd onder. Overnachten op het gigantische complex hoog boven de Urttalstuw wordt binnenkort ook mogelijk voor reguliere bezoekers en toeristen, als hotel K13 haar deuren opent. Sinds de openstelling op 1 januari 2006 hebben 1.4 miljoen mensen Vogelsang bezocht. De Duitse deelstaat NRW en de EU staken de afgelopen jaren 42 miljoen euro in de transformatie van Vogelsang tot Vogelsang IP (Internationaler Platz), een toeristische educatieplek waar leren van het verleden, natuur, architectuur en cultuur hand-in-hand gaan. Op het intrigerende Vogelsang zijn wekelijks enkele rondleidingen. Ook kun je op eigen gelegenheid een bezoek brengen.