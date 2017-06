Persoonlijke processieversiering tijdens Bronk in Heerlerheide

Callie Steijaert |

Onlangs vond in Heerlerheide weer de jaarlijkse processie, c.q.Bronk, plaats welke haar vertrek vond vanuit de Corneliuskerk na de gebruikelijk H.Mis. Genoemde processie mocht ook nu weer omschreven worden als een devotiegebeuren met medewerking van communicantjes en (muziek)-verenigingen.

Ook de rustaltaren waren door vrijwilligers goed verzorgd, zodat pastoor Wim Miltenburg tevreden kon zijn. De redactie kreeg van mevrouw Riet Leers, wonende aan de Kampstraat in Heerlerheide, een schitterende foto van het door haar, al drie jaar, zelf gemaakte huisaltaar, omdat de processie langs haar huis komt.

Zij omschrijft dit als een oude traditie die zij van thuis heeft meegekregen. Met bewondering hebben velen even stil gestaan bij deze prachtige versiering. De versiering is alleen mogelijk dank zij de gratis ter beschikking gestelde bloemen van bloemenzaak Fantasy & Flowers-mevr. Snel, gevestigd in winkelcentrum Heksenberg. Geweldig toch.

Foto Riet Leers,