Zondag 25 juni om 13 uur wordt “ ’t Bakkes va Welte in de Loorenhof” feestelijk  geopend

Iedereen welkom om ons stukje vakwerk te bewonderen en een limburgs stuk vlaai te komen eten.

Ongeveer 10 jaar geleden is het idee ontstaan om in de Hoogstamfruit- boomgaard “De Loorenhof” een authentiek bakhuis te gaan bouwen zoals er in Welten meerdere gestaan hebben. Wat zou er mooier zijn dan met het snoeihout uit de boomgaard de oven op te stoken, vlaaien te bakken van meel dat gemalen wordt in “De Weltermolen”, de vlaaien te beleggen met fruit uit onze “Boomgaard” en deze te bakken in ons eigen “Bakkes”.

Nu is het dan eindelijk zo ver.

Op 25 juni om 12 uur gaat de poort op parkeerplaats de Doom open en bent u van harte uitgenodigd om bij de officiële opening aanwezig te zijn.

Programma

12:00 Nazit sacramentsprocessie bij ’t bakkes met koffie en vlaai

13:00 Welkomstwoord voorzitter ven De Loorenhof, Wim Thijssen

13:10 Toespraak Barry Braeken, wethouder gemeente Heerlen,

mede namens de ook aanwezige wethouders Nico Aerts en Martin de Beer

13:20 Inzegening Bakkes door Kapelaan Blom van Martinus Parochie Welten

13:30 Onthulling kunstwerk van Marcel Hazen door gedeputeerde van de

Provincie Limburg, Hubert Mackus

en door Dijkgraaf Patrick van der Broeck

13:40 Dankwoord Jo klavora en samen met de carnavalsvereniging de

Vlavraeters en toast uitbrengen op het welslagen van dit project

14:00 Koffie, vlaai (en een drankje) voor iedereen, onder begeleiding van de

Waltina Kapel.

17:00 Sluiting