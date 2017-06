Buurt- en Cultuurfeest GMS

Het Buurt- en Cultuurfeest is voor alle bewoners uit Grasbroek, Musschemig en Schandelen.

Van: zaterdag 1 juli 2017 14:00

Tot: zondag 2 juli 2017 01:00

Locatie: speeltuin Diamantstraat in Musschemig

Categorie: Festival / evenement

Volop gezelligheid voor jong en oud

Vanaf 14:00 uur wordt gestart op het speelveld aan de Diamantstraat met de koffie en vlaai. Voor de kinderen is er weer van alles te doen, zo kunnen de kleinsten zich uitleven of zich prachtig laten schminken. Daarnaast hebben we natuurlijk weer een gigantisch springkussen.

Met de koffietafel en het kinderprogramma, onze overheerlijke barbecue, ons rijkelijk aanbod aan diverse dranken en het fantastische avondprogramma, zijn alle ingrediënten voorhanden om er een onvergetelijke en spetterende dag van te maken. Wij beloven er alles aan gedaan te hebben om ervoor te zorgen dat deze dag onvergetelijk kan worden. Het is aan u als bezoeker om ervoor te zorgen dat wij deze belofte ook kunnen waarmaken. Het enige wat u hiervoor hoeft te doen is op zaterdag 1 juli a.s. in grote getalen naar ons Buurt- en Cultuurfeest te komen.

Muziek en lekker eten en drinken

Voor de muzikale sfeer wordt ook dit jaar weer gezorgd tijdens de koffietafel is er accordeon muziek. De middag en begin van de avond wordt gevuld met live muziek uit de wijk door de band LIBERTY. Samen met de start van ons live-programma zullen ook de barbecues worden opgestookt, en kunt u zich tegoed doen aan een heerlijk gegrild stuk vlees. Onze “Chef du barbecue” heeft weer zijn uiterste best gedaan om u met een gewijzigd menu, op de heerlijkste stukjes vlees te trakteren.

NOIZZ

Rond de klok van 20:30 uur zal alles in gereedheid zijn, en is het wachten op een van Limburgs populairste feest- en coverbands van dit moment: die met hun muzikaliteit, een vleugje humor en een toefje chaos, ons podium zal bestormen om de tent eens goed te laten wapperen. Het is geweldig om te ervaren als er tussen de band en het publiek een wisselwerking ontstaat, waarbij zowel de band, als ook het publiek in een uitgelaten en euforische stemming geraakt. Laat het nu juist “NOIZZ” zijn die het vermogen heeft om, ook wanneer het aanwezige publiek liever alleen maar luistert of nog met andere dingen bezig is, de aandacht volledig naar zich toe te trekken om uiteindelijk iedereen in beweging te krijgen, en de tent helemaal plat te spelen.