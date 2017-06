Mensenketting tegen Tihange succes

Zondag 25 juni is de mensenketting van Tihange via Luik en Maastricht naar Aken tot stand gekomen. Duizenden inwoners uit de Euregio, waaronder de Oberbürgermeister van Aken, Marcel Philipp en burgemeester Ralf Krewinkel van Heerlen, die eerder een convenant tekenden voor meer samenwerking, sloegen de handen ineen in een kilometerslange keten.

Euregionaal protest tegen openblijven kerncentrale

In Aken waren de burgemeester van Aken en Heerlen aanwezig bij het sluiten van de ketting. Met als doel een duidelijk signaal: de kerncentrale van Tihange moet sluiten!

De actie, die unaniem gesteund wordt door zowel het college als de gemeenteraad van Heerlen, blijkt een groot succes. Burgemeester Ralf Krewinkel: ‘Als bestuurder in het risicogebied vind ik het belangrijk deze actie maximaal te ondersteunen, samen met onze euregionale partners. Samen met Aken en Stadsregio Aken hebben we daarom al juridische stappen ondernomen, actief gelobbyd, onder meer in Brussel en ludiek actie gevoerd met de Stop-Tihangezuil. De menselijke keten van vandaag vormt een volgende stap in onze strijd. Het was mooi om met zovelen te protesteren tegen Tihange. Ik wil met name alle Heerlenaren bedanken die aan deze actie hebben meegewerkt; geweldig om zoveel betrokken mensen in onze stad en regio te ontmoeten!’.

Onder de Heerlense bevolking leven zorgen over de veiligheid van Tihange. De gemeente Heerlen wil dan ook dat de kerncentrale in Tihange op zo kort mogelijke termijn de deuren sluit. De laatste informatie over de actie is te vinden op www.kettingreactie-tihange.eu.

Tekst en Foto Afdeling communicatie Gemeente Heerlen