Duurzaamheidswagen D’r Greeny in Kerkrade

Duurzaamheidswagen d’r Greeny is ook eind juni en in juli te vinden op pleinen in Kerkrade. Hieronder de nieuwe planning. Dus heeft u vragen over isoleren, zonnepanelen, warmtepompen, subsidies en andere duurzaamheidszaken? Kom dan even langs. Onze adviseurs helpen u graag! Gratis en gewoon zonder afspraak. Makkelijker kan niet!

Vrijdag 30 juni, Markt Kerkrade, 10.00 – 13.00 uur.

Woensdag 5 juli, Carboonplein Spekholzerheide, 10.00 – 13.00 uur.

Woensdag 12 juli, Socio-Project Eygelshoven, 10.00 – 13.00 uur.

Vrijdag 21 juli, Maria Gorettiplein Bleijerheide, 10.00 – 13.00 uur.

Duurzaam Kerkrade, dat is de titel die de gemeente Kerkrade gebruikt voor het promoten van duurzaamheid in de stad. De meeste mensen denken bij duurzaamheid aan het milieu, maar dat is zeker niet alles! En dat willen we de Kerkraadse mensen graag uitleggen. Het blijft echter niet bij promoten van duurzaamheid; het doel is dat onze inwoners in hun dagelijks leven rekening houden met duurzaamheid! Rond het thema voert de gemeente allerlei projecten uit en door middel van een special in het Stadsjournaal, artikelen, www.kerkrade.nl, sociale media en onze Duurzaamheidswagen informeren we de inwoners over deze projecten en geven we tips over duurzaamheid. Tevens laten we zien dat er al heel veel gebeurt op het gebied van duurzaamheid. Succesverhalen delen we graag! Dus als u als inwoner, ondernemer of organisatie leuke of inspirerende voorbeelden heeft, laat het ons weten. Meer informatie algemeen of over de data en locaties van de duurzaamheidswagen op www.kerkrade.nl, via duurzaam@kerkrade.nl of tijdens kantooruren via telefoonnummer 14 045.