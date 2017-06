KINDERKLEDINGBANK NIEUWE STIJL IN SIMPELVELD

Het oogt als een reguliere kinderkledingzaak en zo werkt het ook. Trends worden op de voet gevolgd en er is volop aandacht voor het samenstellen van de meest hippe outfit. Kinderen lopen er dolgelukkig de deur uit en hun ouders omschrijven het als een uitje. Het enige zichtbare verschil: de kassa ontbreekt. Winst wordt hier namelijk vertaald in tevreden klanten. En dat zorgt voor klinkende cijfers. “Sinds de opening, anderhalf jaar geleden, hebben we al ruim 350 kinderen kunnen helpen,” vertelt initiatiefneemster Monique Kuipers enthousiast. “Dat is wat telt want elk kind telt mee!”

“We hebben een plek gecreëerd waar we de kinderen van ouders, die een steuntje in de rug nodig hebben, echt kunnen helpen. Je ziet hier niet alleen kinderen, maar ook hun ouders opbloeien. Dat komt niet alleen door het mooie kledingaanbod,” legt Monique uit. “Ook het sociale aspect is erg belangrijk. Ouders kunnen, terwijl de kinderen zich amuseren in de speelhoek, onder het genot van een kop koffie ervaringen delen en tips uitwisselen.” Op afspraak

”Om ervoor te zorgen dat ook daadwerkelijk de ouders die het echt nodig hebben hier gebruik van maken, werkt de stichting samen met ISD Kompas. Alleen degenen met een doorverwijzing van Kompas, kunnen op afspraak terecht. Meer informatie over de stichting vindt u op www.elkkindteltmee.nl. Meer informatie over een doorverwijzing via de zorgparticipatiecoach:

Gemeente Simpelveld: Mevr. T. Linckens-Olzheim

via 045-565 91 87 of 06-24 10 50 38 Foto afdeling communicatie Gemeente Simpelveld