Nieuwe tunnel voor ruiters, wandelaars en fietsers Hamstraat

redactie van Parkstadactueel |

Wethouder Jo Bok (Buitenring): “Daarom hebben de Provincie Limburg, de aannemerscombinatie Buitenring Parkstad Limburg en de gemeente Kerkrade overlegd over een alternatief. Op verzoek van de gemeente Kerkrade werd het idee van een tunnel onderzocht; onze projectleider uitvoering Buitenring, Leon Gouverne, heeft zich hier voor ingezet. Gezien de vele voordelen van een tunnel is gekozen voor deze oplossing. Hier zijn wij zeer tevreden over!”

Tunnel gereed. Het oversteken van de weg door middel van een tunnel is een stuk veiliger en sneller voor voetgangers, fietsers en ruiters met hun paarden. Ook wordt de doorstroming van het autoverkeer niet gehinderd. Door de keuze van een paardentunnel kunnen het stoplicht en de middengeleider vervallen. De kostenbesparing hiervan volstond om de tunnel voor fietsverkeer, voetgangers en ruiters te bouwen binnen het budget.



Familie Esser van Ruitersportcentrum De Groene Vallei is zeer verheugd met de komst van de tunnel: “Wij zullen zeker veel gebruik gaan maken van het nieuwe tunneltje. De veiligheid voor fietsers, wandelaars, ruiters met hun paarden is heel belangrijk. Ook groepjes kinderen op paarden of pony’s kunnen op deze manier veilig van de ene naar de andere kant komen.”

De tunnel is begin juni 2017 gereed gemaakt. Door de gekozen bouwmethode kon deze tunnel in 1 week tijd gerealiseerd worden. De weg erdoorheen moet nog afgerond worden, dit zal op korte termijn gebeuren.

Foto Afdeling communicatie Kerkrade