Negentien Limburgse gemeenten slaan de handen ineen en starten vanaf 28 juni een preventiecampagne tegen drugshandel en drugsproductie. Limburg heeft te maken met bovengemiddelde drugsgerelateerde criminaliteit en wil daarom naast een repressieve aanpak ook preventief actie ondernemen. Enexis Netbeheer en de Provincie Limburg hebben middels subsidie de ontwikkeling van de preventiecampagne mede mogelijk gemaakt.

Grote schade in Limburg door drugscriminaliteit

Door drugshandel en drugsproductie verloederen buurten en voelen bewoners zich onveilig. Amateuristische elektrische installaties, aftappen van stroom en werken met gevaarlijke chemicaliën veroorzaken brand- en explosiegevaar en milieuverontreiniging. Als het gaat om milieudelicten die drugsgerelateerd geregistreerd zijn dan hebben alleen al in Limburg vorig jaar 38 drugsafvaldumpingen plaatsgevonden. In hetzelfde jaar heeft de politie in Limburg maar liefst 600 hennepkwekerijen ontmanteld.

Eerste gezamenlijke preventiecampagne

Het is voor het eerst dat in Limburg een dergelijke campagne gezamenlijk wordt gevoerd. Met de campagne onder de noemer ‘Wat staat er op het Spel?’ willen de initiatiefnemers mensen bewust maken van de risico’s en gevolgen. Enerzijds is de campagne gericht op mensen die overwegen om te gaan dealen of mee te werken aan een hennepplantage of drugslab. Anderzijds richt de campagne zich op omwonenden om ze alerter te maken op signalen en te stimuleren verdachte (en ook gevaarlijke) situaties te melden. Een melding kan men bij de politie (0900-8844) of Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) doen.

Confronterende boodschap

Met de campagne willen de initiatiefnemers mensen wakker schudden. Dat gebeurt door de gevolgen op een confronterende manier in beeld te brengen en interactieve elementen in de campagne te verwerken. Veel mensen laten zich in met drugshandel of drugsproductie vanuit de gedachte dat ze toch niet gepakt worden. Maar de gevolgen zijn echt niet gering. Ook als je niet gepakt wordt door de politie zal je leven ingrijpend veranderen. Je zult voortdurend onder druk worden gezet door criminelen. Aan die gevolgen wordt meestal niet gedacht. Omwonenden weten vaak niet waar ze op moeten letten en missen daardoor belangrijke signalen. Of ze durven niet te melden uit angst dat de daders erachter komen. De campagne gaat de gemeenten helpen om die mensen het hele verhaal te vertellen, zodat ze opkomen voor de veiligheid van hun buurt.

Sterk door samenwerking

Communicatiebureau Mockus uit Heerlen ontwikkelde de campagne ‘Wat staat er op het Spel?’ in opdracht van de initiatiefnemers. Op www.watstaaterophetspel.nl en op www.watzetjijophetspel.nl worden beide doelgroepen geconfronteerd met de risico´s en gevolgen van drugshandel en drugsproductie. De campagne zal in ieder geval tot en met 2018 doorlopen. Burgemeester Antoin Scholten van Venlo is als portefeuillehouder Georganiseerde Hennepteelt blij met de grootschalige samenwerking: “Doordat we gezamenlijk opereren, kunnen we een sterkere vuist maken. En dat gaat zelfs verder dan alleen de Limburgse deelnemende gemeenten, de Provincie Limburg en Enexis Netbeheer. Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC), brandweer, politie, Openbaar Ministerie, Meld Misdaad Anoniem, geestelijke gezondheidzorg Vincent van Gogh noem maar op: ze hebben allemaal een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling. Ik verwacht dan ook mooie resultaten van de campagne.”

De deelnemende gemeenten zijn Heerlen, Echt-Susteren, Gennep, Schinnen, Sittard-Geleen, Bergen, Horst aan de Maas, Venray, Peel en Maas, Kerkrade, Roermond, Brunssum, Maasbracht (Maasgouw), Venlo, Landgraaf, Nederweert, Leudal, Vaals en Maastricht.