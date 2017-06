VERNIEUWERSLAB MEET-UP ‘ OOST, WEST, THUIS BEST ‘

redactie van Parkstadactueel |

Het Vernieuwerslab de community voor bijzondere ideeën voor de samenleving organiseert een reeks themabijeenkomsten over maatschappelijke uitdagingen in de regio Limburg.

Op 27 juni vindt de tweede themabijeenkomst plaats waarin onderzocht wordt hoe de toekomst van wonen en leven in de regio Limburg zal gaan uitzien. Hoe gaat een regio als Limburg om met de woonbehoefte van haar inwoners en welke zeggenschap hebben bewoners over nieuwe en toekomstige woonvormen en woonomgevingen? We laten inspirerende voorbeelden zien waarin de wijze waarop we leven, werken, voor elkaar zorgen en onze leefomgeving onderhouden steeds meer met elkaar verbonden zijn

OVER HET VERNIEUWERSLAB

Het Vernieuwerslab is ontstaan vanuit mensen die oplossingen willen bedenken voor huidige en toekomstige uitdagingen. Al snel bleken thema’s zoals onderwijs, wonen, werken, gezondheid, duurzaamheid, armoede, jong en oud zijn in de regio belangrijke aandachtsgebieden. Het Vernieuwerslab is een regionaal laboratorium voor bijzondere ideeën waar we van elkaar kunnen leren door successen en belemmeringen met elkaar te delen, maar vooral ook te doen! Of je nou medewerker bij een gemeenten, maatschappelijke organisatie, student of bewoner bent, iedereen is welkom om onderdeel te worden van de community voor bijzondere ideeën in de samenleving.

PROGRAMMA

BARRY BRAEKEN

Wethouder Barry Braeken van de gemeente Heerlen vertelt hoe de gemeente inspeelt op de behoefte van de toekomst en welke uitdagingen dat met zich mee brengt. Hij bekijkt de toekomst van wonen vanuit zijn werkterreinen: centrumontwikkeling/stedelijke vernieuwing en buurtgericht werken.

VERNIEUWENDE INITIATIEVEN AAN HET WOORD:

TINY HOUSE MOVEMENT PARKSTAD. Mir Benders de allereerste bewoner van een tiny- house in Heerlen beschrijft de belemmeringen en successen van het off-grid en kleinschalig wonen.

ELISABETH STIFT. Vrijwilligers die samen aan de slag gaan met de ontwikkeling van ontwikkeling van kleinschalige zorgwoningen voor mensen met een kleine beurs in een monumentaal klooster, over hun successen en belemmeringen.

MARKPLAATS VRAAG & AANBOD. Heb je zelf een goed idee maar heb je nog hulp nodig? Bijvoorbeeld mensen, financiering, kennis of netwerk om het te realiseren of verder te laten groeien? Of heb jij iets te bieden zoals tijd, kennis, netwerk? Tijdens de marktplaats gaan we actief opzoek naar matches tussen vraag en aanbod.