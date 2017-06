5 juli officiële start interactieve Beleefroute ‘2000 Jaar Heerlen’

Heerlense musea en Gemeente Heerlen bundelen krachten

Wat heeft Heerlen gemaakt tot wat het nu is? Hoe komt het dat deze stad zich keer op keer opnieuw uit lijkt te vinden? Vier Heerlense musea en Gemeente Heerlen willen inwoners en bezoekers meer laten ontdekken over de bijzondere geschiedenis van Heerlen. Een interactieve beleefroute neemt bezoekers mee op tijdreis en laat mensen zelf zien, horen en ervaren hoe mensen in Heerlen leefden in de belangrijkste periodes van de afgelopen 2000 jaar.

Wandelen, luisteren, beleven. Deze theatrale wandel-, luister- en beleefroute leidt bezoekers langs de belangrijkste historische plekken van Heerlen, inclusief Nederlands Mijnmuseum, SCHUNCK*, Savelbergklooster en Thermenmuseum. Maar ook enkele murals en de nieuwste aanwinst van Heerlen, het Maankwartier, worden aangedaan.

Ontdek- en doe-opdrachten in de gids en audiofragmenten die eenvoudig op de smartphone te beluisteren zijn, brengen historisch Heerlen tot leven.

Route op maat. De route is samengesteld voor iedereen van 6 jaar en ouder en kan in zijn geheel of in delen worden gelopen. Het startpunt bepaalt de deelnemer zelf. De afstand is ongeveer 6 kilometer. Als een deelnemer alle musea op de route bezoekt, is hij al snel een dagdeel onderweg. Op 5 juli om 13.30 uur gaat wethouder Jordy Clemens als portefeuillehouder Cultureel Erfgoed de route als een van de eerste deelnemers zelf beleven, startend in het Nederlands Mijnmuseum.

Route nu verkrijgbaar. De route met uitgebreide gids en audiofragmenten kost € 3,50 en is vanaf 5 juli online verkrijgbaar via 2000jaarheerlen.nl . De route wordt daarnaast ook verkocht in de deelnemende musea, en via de VVV. De gids biedt verschillende kortingen op entrees of consumpties in de musea.

Foto’s ®Parkstadactueel/Tom de Cock en Lucho Carreno

Foto cover vvv zuid Limburg