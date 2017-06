Aanpak verkeersknelpunten

Aanpak

Binnen de bebouwde kom hebben we twee soorten wegen: de gebiedsontsluitingsweg (50 km wegen) en de erftoegangsweg (30 km wegen). Op de 30 km wegen moet vaak combinatie van snelheid verminderende en veiligheid verhogende maatregelen toegepast worden. Op de 50 km wegen wordt de snelheid door handhaving afgedwongen. Daarom gaat het daar meestal om veiligheid verhogende maatregelen.

Samenstelling Top 10

De plek in de Top 10 volgt uit een combinatie van ongevallencijfers en snelheidsmetingen. Hebben zich meer dan 3 letselongevallen voorgedaan in de afgelopen drie jaar, dan krijgt de straat een hoge prioriteit in de Top 10. Omdat de kans op ernstige letsels bij een 50 km weg vele malen groter is dan bij een 30 km weg krijgen deze wegen vaak een hogere prioriteit.

Combinatie van maatregelen

Is er in de komende drie jaar onderhoud gepland of worden er grote veranderingen in de verkeersstromen worden verwacht? Dan worden de aanvullende maatregelen vanuit de Top 10 gecombineerd met de onderhoudswerkzaamheden of opgenomen in de plannen voor gebiedsontwikkeling.

