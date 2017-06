Coffeeshopexploitant aan zet voor verplaatsing coffeeshop Heerlerbaan

Burgemeester Krewinkel: “De verplaatsing van de coffeeshop is een thema dat leeft in de wijk. Samen met alle betrokkenen hebben we gezocht naar een duurzame oplossing van dit langlopende dossier. Hier werken we nu verder aan. Immers: Heerlen veiliger maken doen we samen!”

Aanleiding

Aanleiding voor de verplaatsing was een verzoek van de Stichting Buurtorganisatie Heerlerbaan. In eerste instantie heeft de exploitant zelf alternatieven gezocht. Vervolgens is de gemeente actief mee gaan zoeken en is een onderzoek naar alternatieve locaties in Heerlen-Zuid opgestart. De Euregioweg bleek eind 2016 de meest geschikte locatie te zijn.

Overeenkomst

Verplaatsing naar deze locatie is in strijd met het vigerende bestemmingsplan, dus hiervoor moet een procedure worden opgestart. Met de coffeeshopexploitant zijn inmiddels afspraken gemaakt omtrent de op te starten procedures, de uit te voeren onderzoeken en ten laste van wie de daarmee gemoeide kosten komen. Deze aspecten zijn vastgelegd in een intentieovereenkomst.

In de overeenkomst is afgesproken dat de exploitant nu aan zet is om een zogenaamde ‘ruimtelijke onderbouwing’ in te dienen, aangezien de exploitant ook eigenaar wordt van de opstal. De kosten en risico’s die hiermee gepaard gaan, komen voor rekening van de exploitant. De gemeente heeft in deze procedure een toetsende rol

