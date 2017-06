La Fedeltà Premiata is opwindend meesterwerk

Ton Reijnaerts |

Trouwe liefde kan dodelijk zijn. Zeker als ieder jaar een consequent trouw liefhebbend paar ter ere van de Godin Diana aan een zeemonster wordt geofferd. Om dat te voorkomen proberen mensen in de opera La Fedeltà Premiata vaak te ontkennen dat ze een partner hebben en nog vaker om simpelweg hun partner te ruilen. Het leidt tot een meeslepend intrigespel, waar ernst en humor dicht bij elkaar liggen.

Het zelden te horen meesterwerk van de bekende klassieke componist Joseph Haydn is vanaf zaterdag (première) in Theater Aachen te zien en te beluisteren. De in 1958 herontdekte opera ‘La fedeltà premiata’ beschikt over alle ingrediënten die een goede opera nodig heeft: tijdloze humor, intense gevoelens, wondermooie aria’s en virtuoze ensembles. Het meesterwerk op ‘die große Bühne’ is een co- productie van Theater Aachen en die Hochschule für Musik und Tanz Köln.

Na zaterdag 1 juli ook nog te zien op vrijdag 07.07, woensdag 12.07 en vrijdag 14.07. Aanvang van alle voorstellingen is 19.30. Kaarten zijn verkrijgbaar via E-Mail: theaterkasse@mail.aachen of rechtstreeks aan de Theaterkasse van Theater Aachen.