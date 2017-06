‘Mesjogge’ verzorgt klapstuk beklijvend Landgraafs theaterseizoen  

Ton Reijnaerts |

Van donderdag 29 juni tot en met zondag 2 juli valt in Theater Landgraaf nog één keer te genieten van twee bijzondere voorstellingen. Theaterlesklas 5 (leeftijd 16 t/m 18 jaar) van de Jeugdtheaterschool speelt donderdag 29 juni en vrijdag 30 juni haar eindvoorstelling ‘Achter de schermen’. De productiegroep Mesjogge (18 t/m 28 jaar) sluit zaterdag 1 en zondag 2 juli het theaterseizoen af met de indrukwekkende voorstelling ‘Het verraderlijke hart’.

Het was altijd een grote wens van de regisseurs-docenten (Roger en Melanie Meulenberg) om een keer een voorstelling te maken over wat er achter de schermen gebeurt tijdens een voorstelling. In dit geval gaat het echter niet een ‘making of’ maar meer het idee van ‘wat het publiek normaliter niet krijgt te zien’ en ‘wat er tijdens een voorstelling gebeurt in de kleedruimtes’. Het resulteert in een hilarisch stuk, waarbij het vooral draait om humor, spanningen, liefde en geel licht.

De voorstelling handelt over een theatergezelschap, dat onder leiding van hun regisseur Karl, de première van haar nieuwste voorstelling gaat spelen. Men verwacht dat grote namen uit de theaterwereld de voorstelling zullen bijwonen en dit maakt de regisseur nogal nerveus. Ook de spelers zijn nerveus en dit uit zich bij ieder verschillend. Jaloezie, nijd, stemmingswisselingen en onenigheden komen regelmatig voor.

Pascal, de ‘treurwilg’ in het stuk, heeft er moeite mee dat hij gedegradeerd is van een hoofdrol naar een boom-rol. Hoewel hij bereid is om alles te geven voor deze bijrol en Karl dit te laten inzien, is Karls hoofdzorg dat het gele licht goed hangt en de juiste intensiviteit heeft. Hier is Dries voor verantwoordelijk. Dries is de klusjesman van het theater, die zo zijn eigen aanpak en gewoontes heeft. Dries kan er niet goed tegen wanneer deze gewoontes doorbroken worden en met een stel zenuwachtige spelers gebeurt dit dan ook regelmatig en dat roept frustraties op. Aanvang op donderdag en vrijdag is 19.30 uur.

‘Het verraderlijke hart’

Uitgangspunt voor de voorstelling ‘het verraderlijke hart’ is een kort verhaal van Edgar Allan Poe ‘The Tell Tale Heart’. Echter voorzien van een nieuw, zelf geschreven plot en enkele nieuwe personages, is dit een gloednieuw verhaal geworden over de moord op ‘de oude man met het oog van de duivel’…of was het toch gewoon staar?

De spelers van Mesjogge wilden dit seizoen graag aan de slag gaan met de elementen van een klassieke thriller. Wat is er dan beter om een verhaal te nemen van de ‘vader’ van dit genre, Edgar Allan Poe? In het vier pagina’s tellende originele verhaal (The Tell Tale Heart), dat zich in de 19e eeuw afspeelt, wordt een oude man vermoord door zijn bediende. Het motief? De oude man had één blind oog en dat beangstigde de bediende dermate dat hij besloot de oude man om het leven te brengen.

Het originele verhaal, dat door de (fictieve) moordenaar zelf verteld wordt, beschrijft voornamelijk hoe hij tot de moord kwam en door overmoed door de mand viel. Omdat in het originele verhaal voornamelijk alleen de verteller aan bod komt en er verder geen personages van betekenis zijn, besloten de spelers onder leiding van de docent het verhaal een andere wending te geven.

Er werden drie vrouwelijke personages aan het verhaal toegevoegd. Het stuk speelt zich af in het begin van de 20e eeuw, met als gevolg een extra thema: ‘de participatie van de vrouw in een harde mannenwereld’. Het toevoegen van een tweede verdachte, met een ander motief, geeft het verhaal ook nog eens een twist. ‘Een productie die weliswaar flink afwijkt van het origineel, maar het genre wel eer aan doet’, aldus regisseur Roger Meulenberg. Aanvang: 20.00 uur De entree bedraagt € 5,-. Reserveren voor alle voorstellingen via: info@theaterlandgraaf.nl

Foto’s Theaterlandgraaf