Opnieuw glansrol voor gewichtheffer Erwin Rasing

Ton Reijnaerts |

Om alle gewichtheffers vlak voor de vakantie nog een keer de mogelijkheid te bieden om hun vorderingen te tonen organiseerden de trainers van KSV Helios in de eigen sporthal in Simpelveld zondag de clubkampioenschappen. Deze strijd werd gewonnen door Erwin Rasing, die nogmaals toonde welke enorme progressie hij het laatste jaar heeft gemaakt.

De overige ereplaatsen waren voor Dennis Schings, voor Eric Aller, Twan Palmen en Bas Goorden. De clubkampioenschappen waren voor Bas Goorden tevens het definitieve afscheid van de wedstrijdsport. Hij wilde op een goede manier afscheid nemen door sportief van zich alles te vergen. En daar slaagde hij volkomen in. Vanaf nu gaat hij zich volledig richten op het trainerschap en zal dus het team van trainers bij Helios blijven versterken.

Tijdens de wedstrijd ontspon zich lang een prachtige tweestrijd tussen Eric Aller en Erwin Rasing. Bij het trekken had Eric Erwin ruim achter zich gelaten maar bij het stoten werden de rollen omgedraaid. Met schitterende beurten liet Erwin zien hoe sterk hij is. De jarenlange noeste trainingsarbeid werd beloond met een schitterend persoonlijk record van 120 kilo; een verbetering van maar liefst 4 kg! Vol barstens zelfvertrouwen vroeg hij een vierde beurt aan van 126 kilo (bij een eigen lichaamsgewicht van 63 kg)! Dat bleek evenwel nog iets teveel van hem gevraagd maar Erwin is er rotsvast van overtuigd dat hij in de toekomst een van de weinige Helios-atleten zal zijn die in staat is om tweemaal zijn eigen gewicht te tillen. Ook Twan Palmen wist bij het stoten zijn persoonlijk record te verbeteren en bracht dit op 93 kilo. En Tim Hollands verbeterde zijn persoonlijk record bij het trekken met twee kilo naar 84 kg.

Voor de gewichtheffers van Helios gaat nu een rustperiode in, waarin de accu kan worden opgeladen. Vanaf medio augustus wacht een zeer uitdagend seizoen 2017-2018 in de Regionalliga waarin van de trainers en gewichtheffers van de promovendus veel gevraagd zal worden.

Bij de jeugd van KSV Helios werd niet zozeer gestreden om wie de meeste kilo’s wist te tillen maar werd louter beoordeeld op techniek. Daarbij bleek dat Daan Huits met een uitstekende score de winnaar te zijn. Gevolgd door Sophie Leerssen en Tessa Huits die eveneens een ruime voldoende voor hun technische uitvoering kregen.

In groep 2, waarin de gewichtheffers zaten die in het afgelopen jaar gestart zijn, ging het wel om de kilo’s. Hierbij werd de puntenbeoordeling van de Regionalliga toegepast. Dit is de klasse waarin KSV Helios volgend jaar in de competitie van Nordrhein-Westfalen zal uitkomen. Afgetekend winnaar werd Tristan Delang, voor Nina Steinschuld, Tim Hollands en Lukas Strating.

Na afloop was er nog een gezellig samenzijn van trainers, gewichtheffers en familieleden en kon iedereen nagenieten van de wedstrijd maar ook van het afgelopen seizoen.

Archief foto John Huijnen /KSV Helios