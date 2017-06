Pasjessysteem AED’s vervangen door cijfercode

De buitenkasten van alle AED’s in de openbare ruimte in de gemeente Kerkrade worden vervangen. Deze vervanging van de kasten heeft als gevolg dat het pasjessysteem zal worden vervangen door een cijfercode. Het vervangen van de kasten zal gebeuren van 3 t/m 6 juli 2017 (week 27) en betekent dat de werkzaamheden voor de start van het WMC afgerond zijn. In totaal worden 21 AED-kasten voorzien van een nieuwe buitenkast.

Driecijferige code

De verandering van buitenkast, die mede mogelijk gemaakt wordt door de Stichting Kerkrade Gezond, houdt in dat de AED’s er op een andere manier uit gehaald dienen te worden. In plaats van het gebruik van pasjes die in het bezit waren van burgerhulpverleners, kunnen de kasten na vervanging geopend worden met een driecijferige code. Deze code is bekend bij www.HartslagNu.nl en zal voor alle AED-kasten in de openbare ruimte in Kerkrade hetzelfde zijn. Burgerhulpverleners ontvangen de code in een brief.

Pasjes inleveren

Het nieuwe systeem betekent dat de pasjes die de burgerhulpverleners op dit moment in bezit hebben vanaf de vervanging van de buitenkasten (3 t/m 6 juli) niet meer gebruikt kunnen worden. Verzoek is om de pasjes in te leveren op het stadskantoor van de gemeente Kerkrade, of per post op te sturen naar Gemeente Kerkrade, t.a.v. A. Onink – Kerkrade Hartveilig, Postbus 600, 6460 AP Kerkrade.