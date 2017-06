Pro Freestyle in Heerlen

Het spectaculairste freestyle sporttoernooi van de Benelux is terug in Heerlen! Midden in de stad laten honderden sporters hun dikste tricks, kicks en flips zien.

Datum: 30 juni t/m 2 juli Locatie: Bongerd, Pancratiusplein Sportprogramma: Skateboard, BMX, Scoot, MTB, Inline Skate Het volledige programma en tijden staan op profreestyle.nl

Pro Freestyle staat voor de beste freestyle sporters uit binnen- en buitenland op setups van wereldniveau, op unieke locaties. Naast sport brengt Pro Freestyle meer urban culture naar de stad: films, muziek, kunst, fotografie. En natuurlijk kan iedereen ook zelf sporten op een van de freestyle playgrounds.