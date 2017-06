redactie van Parkstadactueel |

De 104e editie van de Tour de France begint op zaterdag 1 juli 2017 met een individuele tijdrit in Düsseldorf en finisht op zondag 23 juli in Parijs.

Vanaf 30 juni zit omroep L1 met Tour de L1mbourg in heel Limburg. Zaterdag 15 juli is er live verslag over alles wat met wielrennen te maken heeft vanuit onze gemeente.

Zin in! Vanaf 30 juni zitten we met Tour de L1mbourg weer iedere dag op een prachtige locatie in Provincie Limburg!

Zet het in je agenda:

vrijdag 30 juni Gemeente Beesel

zaterdag 1 juli Gemeente Valkenburg aan de Geul

zondag 2 juli Gemeente Vaals

maandag 3 juli Gemeente Brunssum

dinsdag 4 juli Gemeente Horst aan de Maas

woensdag 5 juli Gemeente Voerendaal

donderdag 6 juli Gemeente Sittard-Geleen

vrijdag 7 juli Gemeente Leudal

zaterdag 8 juli Gemeente Eijsden-Margraten

zondag 9 juli Gemeente Gulpen-Wittem

maandag 10 juli rustdag

dinsdag 11 juli Gemeente Stein

woensdag 12 juli Gemeente Kerkrade

donderdag 13 juli Gemeentepeelenmaas

vrijdag 14 juli Gemeente Beek

zaterdag 15 juli Gemeente Landgraaf

zondag 16 juli gemeente Simpelveld

maandag 17 juli rustdag

dinsdag 18 juli Gemeente Echt-Susteren

woensdag 19 juli Gemeente Gennep

donderdag 20 juli Gemeente Gulpen-Wittem

vrijdag 21 juli Gemeente Sittard-Geleen

zaterdag 22 juli Gemeente Venray

zondag 23 juli Gemeente Heerlen