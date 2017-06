Hoofd Prijswinnaars verloting jeugdafdeling SVN/BtB Consultancy.

redactie van Parkstadactueel |

Op zaterdag 17 juni werd om 23:00 uur de trekking verricht van de verloting welke de jeugdafdeling had gehouden tijdens hun toernooiweekeinden.

De vereniging dankt allen die de jeugdafdeling hebben gesteund door het aankopen van een of meerdere loten. Een woord van dank aan de sponsoren van deze loterij.

Brandhof Bikes, Euronics Kreutz, Juwelier Romijn, Bloemisterij Habets, Kapsalon Hair Unique, Jelti Sport, Dieren- en hengelsportzaak Nelis, SVN/BtB Consultancy.

De hoofdprijs, een waardebon van € 250,00 van Brandhof Bikes, werd genomen door de familie Engelmann. Op de foto nemen dhr. en mevr. Engelmann de E-bikes van Batuvus, voor haar de Batavus Diva E60 en voor hem de Batavus Genova E-60 in ontvangst nadat zij de aanbetaling hadden gedaan met de door hun gewonnen waardebon.

De 2de prijs, een waardebon van € 100,00 van Euronics Kreutz, werd gewonnen door mevr. Scheeren-Reumkens. Op de foto ontvangt mevr. Scheeren uit handen van Maurice Kreutz van Euronics Kreutz de door haar uitgekozen kruimeldief van Black en Decker.

Foto’s en tekst SVN/BtB Consultancy.