NATHAN RUTJES VERLENGT CONTRACT BIJ RODA JC

Nathan Rutjes heeft met Roda JC overeenstemming bereikt over de verlenging van zijn contract als voetballer voor één jaar. Dit betekent dat hij ook in het seizoen 2017-2018 het Roda JC shirt draagt.

De 33- jarige middenvelder kwam in de zomer van 2014 over van MVV Maastricht en is afkomstig uit de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam waar hij ook zijn debuut maakte in het betaald voetbal. Rutjes kwam tot dusver 54 maal in actie voor de Kerkraadse eredivisionist.

Technisch Directeur Harm van Veldhoven: “Rutjes is een typische Roda JC- speler: hard werken, mouwen opstropen en nooit opgeven. Samen met de ervaring en het enthousiasme dat hij met zich mee brengt is hij een belangrijke speler voor de groep. Mooi dat hij ook komend seizoen de kleuren van Roda JC verdedigt.”

Rutjes heeft naast zijn contract als voetballer vorig jaar van de club een aanbieding ontvangen waarin is verwoord dat hij ook na zijn actieve carrière voor Roda JC fulltime aan de slag kan blijven.