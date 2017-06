Nieuwe website Beleef Kerkrade nu live

redactie van Parkstadactueel |



Gemeente Kerkrade en VVV Zuid-Limburg lanceren samen meer beleving voor de bezoekers. Onze stad heeft op toeristisch gebied namelijk veel te bieden, met locaties zoals GaiaZOO, Museumplein Limburg, LeisureDome en cultuurhistorische gebouwen zoals Abdij Rolduc.

Daarom heeft de gemeente Kerkrade in samenwerking met VVV Zuid-Limburg een nieuwe toeristische website ontwikkeld. Deze website is nu online, te vinden op www.beleefkerkrade.nl. Doel van de website is om gasten op een belevende manier de geheime plekken, cultuurhistorische informatie, bezienswaardigheden en de hotspots van de gemeente te laten ontdekken. Dit zodat geïnteresseerde bezoekers gestimuleerd worden de gemeente te bezoeken en/of een verblijf te verlengen.

Wethouder Tim Weijers (Toerisme, Stadsmarketing) lanceerde samen Anya Niewierra (directeur VVV Zuid-Limburg) de nieuwe website: “Met deze website kunnen we onze bezoeker nog beter informeren over al het moois wat Kerkrade te bieden heeft. Buiten de bekende dagattracties kan iedereen ook de evenementen in onze stad nu makkelijker terugvinden. Uitstekende wereldwijde promotie van Kerkrade.”

Toeristische website Kerkrade

De website bevat uitgebreide thematische pagina’s over de toeristische onderwerpen in Kerkrade binnen de vormgeving en huisstijl van VVV Zuid-Limburg. De onderwerpen zijn onder andere ‘attracties’, ‘cultuur’ en ‘natuur’. Er zijn tevens vermeldingen van evenementen, accommodaties, dagattracties, en algemene bezienswaardigheden op te vinden. Ook een evenementenkalender maakt deel uit van de website.

Andere toeristische websites

VVV Zuid-Limburg heeft tevens voor andere gemeenten al toeristische websites ontwikkeld, waaronder Landgraaf, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein. Gemeente Heerlen en Beek zijn op dit moment in ontwikkeling. De gemeentes profiteren hierbij van het databeheer, de vindbaarheid en de promotie via de VVV Zuid-Limburg

Foto Beleef Kerkrade