Open Oproep CityLiv 2017 van start

De Open Oproep van CityLiv is weer van start gegaan! Het Heerlense kunst- en cultuurevent CityLiv kunstenaars en designers uit te ontwerpen en experimenteren met sloopmateriaal. Deze vijfde editie vindt plaats van 18 t/m 27 augustus en van 14 t/m 15 september 2017 in de voormalige stadsgalerij aan het Raadhuisplein 19 te Heerlen. Voor de invulling van de expositie zoekt CityLiv i.s.m. het Huis voor de Kunsten naar kunstenaars en designers die groots, radicaal en stoer of juist ontroerend, abstract en poëtisch het thema Grenzen kunnen vertalen in een verwonderend kunstobject/-installatie. Interactiviteit is een must, het object dient een directe reactie van de bezoeker uit te lokken. CityLiv is een ontdekkingsreis voor zowel het publiek als de ontwerpers en vormt een bruisende broedplaats voor talentontwikkeling, nieuwe materiaaltoepassingen en grensoverschrijdend design. Sloopmaterialen zullen dus als basis dienen voor elk ontwerp en worden bij voorkeur visueel sterk teruggebracht in het kunstobject. Because it’s a waste to waste waste! Je kunt je ontwerp inzenden t/m 14 juli 2017 via www.cityliv.nl.

Grenzen. CityLiv zoekt ze op, verlegt ze en laat ze vervagen.

Ze zullen er altijd zijn, het is aan ons hoe we ze ervaren.

Is de grens een beperking, een verbinding of juist een uitdaging?

Prijs Expositie tijdens internationaal cultuurfestival Cultura Nova en het Festival van de Toekomst (totaal 15.000 bezoekers);

Het kunstwerk wordt meegenomen in een promotionele campagne via diverse grote platforms en media;

Één kunstenaar / designer wint 1 jaar lang professionele talentcoaching en creatieve begeleiding. Deze begeleiding richt zich niet alleen op conceptontwikkeling, maar tevens op de doorontwikkeling en realisatie van de duurzame ontwerpen of producten;

Financiële vergoedingen: honorarium (€500) en materiaalkosten (maximaal €500) en een team handige klussers ter beschikking voor de bouw van het kunstobject;

De kunstobjecten worden op 15 september geveild en de opbrengst wordt verdeeld op basis van gelijkwaardigheid (50/50).

Criteria Een ontwerpvoorstel bestaat minimaal uit: Conceptmatige toelichting van je ontwerp in de vorm van schetsen, foto’s, video’s, presentaties etc. (digitaal);

Een beknopte omschrijving (max. 100 woorden) van het gedachtegoed en hoe dit in relatie staat tot het thema ‘Grenzen’;

Een overzicht van ingeschatte benodigde materialen voor het te vervaardigen object: materiaalsoort, maatvoeringen, hoeveelheid etc.;

Een persoonlijk CV en/of portfolio met foto’s van je beste project(en).

Geef bij het ontwerp aan of het indoor en/of outdoor geëxposeerd dient te worden [klik hier voor de plattegrond en foto’s van de locatie]. Voor meer informatie en inspiratie kijk je op www.cityliv.nl.

CityLiv 2017 is een initiatief van Studio Erol i.s.m. Cultura Nova, Huis voor de Kunsten, Festival van de Toekomst en de Gemeente Heerlen.