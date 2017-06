Primeur WMC 2017: Radio WMC FM 103.2 en radiowmc.nl

Redactie Parkstadactueel |

Voor het eerst is er een tijdelijk radiostation in de lucht tijdens het Wereld Muziek Concours. Dagelijks is er tussen 18.00 en 21.00 uur een live uitzending , in het weekend begint Radio WMC al om 15.00 uur. Ook de rest van de dag brengt de zender informatie over het WMC en leuke muziek voor iedereen.



Tijdens de rechtstreekse uitzendingen wordt er geschakeld met verslaggevers en wordt er vooruit gekeken naar de avondprogrammering van het WMC en het Buitenfestival. Het laatste half uur komt live vanaf het grote podium op de Markt. In de tijdelijke studio in het oude stadhuis in hartje Kerkrade wordt Radio WMC gepresenteerd, met veel aandacht voor alles wat met het WMC te maken heeft.



Radio WMC is formeel geen onderdeel van het WMC of het Buitenfestival, maar beide organisaties werken er wel aan mee en krijgen ook een prominente plek in het programma. De tijdelijke radiozender heeft een vergunning van het Commissariaat voor de Media.

De uitzendingen worden verzorgd door lokale- en landelijke vrijwilligers, de meeste hebben een professionele radioachtergrond en zijn thans werkzaam bij landelijke omroepen.

Radio WMC is van 6 t/m 30 juli in Kerkrade en omgeving te ontvangen op FM 103.2 en online voor iedereen via radiowmc.nl. Radio WMC is ook vindbaar via Facebook, Twitter en Instagram.