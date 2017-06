Het project ‘Ambtenaren fietsen voor ezels’ is opgestart om zoveel mogelijk geld op te halen voor de ezelopvang. 

Redactie Parkstadactueel |

De actie ‘Ambtenaren fietsen voor ezels’

Vier ambtenaren van de Gemeente Heerlen vertrekken op 19 augustus vanuit Weert en leggen een tocht af van 1.000 km – twee heren op de fiets en twee mannen gaan mee in de auto als ondersteuning.

Binnen 12 dagen verwacht het viertal aan te komen in Gipcy, Frankrijk. Daar bevindt zich namelijk ezelopvang Aide Aux Anes, waar verwaarloosde ezels worden opgevangen en verzorgd. Het doel van de fietstocht is om zoveel mogelijk geld op te halen voor deze bijzondere ezelopvang.

Ezelopvang

Rob Conemans, Hoofd Publieksbereik Historisch Goud, zag hoe sommige ezels worden behandeld in Frankrijk nadat zij dienst hebben gedaan op een boerderij. Hierdoor wilde hij zelf in actie komen om extra aandacht te vragen voor de schrijnende situatie van sommige ezels. Hij initieerde de actie ‘Ambtenaren fietsen voor ezels’. Het doel van deze actie is om zoveel mogelijk geld op te halen voor ezelopvang Aide Aux Anes en nog meer ezels te helpen.

Fietstocht voor het goede doel

Op 19 augustus omstreeks 09.00 uur vertrekken de vier mannen vanuit Weert.

De verwachting is dat ze op 30 augustus aankomen bij de ezelopvang.

Ezelopvang Aide-Aux-Anes heeft de ANBI status

RSIN/fiscaal(identificatie)nummer: 8243 77 242