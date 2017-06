Basisschool De Griffel in Heerlen is een ‘mural’ rijker

Ton Reijnaerts |

De Stichting Street Art is een belofte nagekomen. Daardoor is ‘De Griffel’, school voor speciaal basisonderwijs aan de Heldevierlaan in Heerlen een mural rijker.

Vorig jaar werd in Heerlen een mural van de Rotterdamse street art kunstenaar Ox Alien grijs overgeschilderd. De Stichting Street Art heeft hiervoor de verantwoordelijkheid op zich genomen aangezien een bij de stichting betrokken persoon daarvoor verantwoordelijk bleek. De stichting heeft vervolgens verklaard dat dit nooit de bedoeling kan zijn en dat dit onacceptabel is.

Met de kunstenaar is afgesproken dat de stichting voor een opdracht zou zorgen. De stichting is deze belofte na overleg met de kunstenaar nagekomen. Omdat het werk van de kunstenaar ook voor zowel volwassenen als voor kinderen zeer aanspreken is, is contact gezocht met basisschool De Griffel aan de Heldevierlaan in Heerlen, een school voor speciaal basisonderwijs. Deze baisischool stelt een muur ter beschikking, met instemming van scholenkoepel Innovo.

De kunstenaar Ox Alien zal m.b.t. het kunstwerk de kinderen tekst en uitleg geven. De Stichting Street Art is blij dat de kunstenaar daarmee tegemoet gekomen is en dat Heerlen en de basisschool De Griffel een mural rijker is. Ox Alien is lid van het collectief Lastplak uit Rotterdam. Negen kunstenaars met elk een verschillende achtergrond en eigen vaardigheden. Hoewel deze kunstenaars over de hele wereld werkzaam zijn is hun thuisbasis Rotterdam.

Foto Stichting Street Art