Eroica Limburg 2017

Zaterdag 1 juli 2017 zal de tweede editie van Eroica Limburg worden verreden. Vanuit wereldwielerstad Valkenburg worden vanaf het Dersaborg park (centrum Valkenburg/ bij Gemeentehuis) drie schitterende en unieke routes verreden die ook België aandoen. Niet alleen de verharde bekende wegen maar ook onverharde paden door de mooiste regio van de Benelux zijn onderdeel van de route. Alles uiteraard in de bijzondere historische Eroica stijl en sfeer.

Alle deelnemers rijden op een fiets die voor 1987 is geproduceerd. Daarnaast vragen we iedereen om het outfit aan te passen aan de retro fiets. En de veelal kleurrijke shirts uit de vroege jaren van het wielrennen te zoeken en te dragen. Limburg zal in het eerste weekeinde van juli worden omgetoverd tot de meest kleurrijke retro area van de Benelux.

Op de start- en finishlocatie in het centrum van Valkenburg wordt het retro sfeertje tot in de puntjes verzorgd. Op het festivalterrein vind je foodtrucks, streekproducten, de muziekkiosk, een beurs met oude wielermaterialen en optredens van oude en nieuwe artiesten zullen het feest compleet maken.

Op de nostalgische stopplaatsen worden de deelnemers verrast. Lokale drankjes en streekgerechten leiden bij de deelnemers tot verrassingen en zullen een glimlach op hun gezicht toveren. Daarnaast geven we nu al aan: er is geen tijdregistratie. Geniet van de omgeving, maak foto’s en ga met ons terug in de tijd!

Starttijden:

160 km 7.00 – 8.30 uur

100 km 8.00 – 9.30 uur

60 km 9.00 – 10:30 uur

Ophalen startbescheiden:

Vrijdag 17.00 tot 21.00 uur

Zaterdag 6.30 tot 10.00 uur.

Foto’s Eroica en tekst vvv Zuid Limburg