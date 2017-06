Heerlijk toeven in het Stadspark

redactie van Parkstadactueel |



Sinds vorig jaar heeft Kerkrade een geheel vernieuwd Stadspark. “Daar zijn we erg trots op!”, zegt wethouder Tim Weijers van Openbare Ruimte. “Het park is het groene hart midden in het centrum van de stad. En het is van iedereen. Het wordt gebruikt voor een heerlijk wandelingetje, voor een ommetje met de hond of gewoon om te relaxen op een bankje. Ook om mensen te ontmoeten en een praatje te maken. In de zomer is het een fijne plek voor een picknick of een barbecue. En natuurlijk om te zonnen op een mooie dag.”

Minibieb

In het voorjaar en in de zomer kan iedereen in het Stadspark gratis boeken lenen. Die boeken staan in de onlangs geplaatste minibieb, een soort boekenkast. Wie een boek uit de kast haalt, moet er wel een ander boek voor terugplaatsen, zodat er altijd wat te lezen valt.

Steentje bijdragen

Natuurlijk is het wel belangrijk om bij de activiteiten in het park te letten op je eigen gedrag. Dus honden aan de lijn en niet op ligweiden, rommel opruimen, lawaai beperken en geen overlast vormen voor andere bezoekers. Als we allemaal ons steentje bijdragen, kan iedereen het Stadspark gebruiken en ervan genieten!

WMC

Tijdens het WMC vinden er in het Stadspark allerlei activiteiten plaats in het kader van het Buitenfestival. Voor het hele programma zie www.wmcbuitenfestival.nl

Meer info?

Twijfel je of een bepaalde activiteit in het Stadspark wel of niet mag? Bel dan even naar de gemeente 14 045. Het zou zonde zijn als je een bekeuring krijgt. Ook voor nadere informatie over het Stadspark kun je terecht bij de gemeente.