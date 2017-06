Legally Blonde – Musicalklas SCHUNCK*

Datum: zondag 2 juli

Aanvang: 15.00 uur

Entree: €10.00

De Musicalklas van Schunck* speelt dit jaar haar 7e middagvullende productie in het Cultuurhuis: “Legally Blonde”. De musical gaat over de blonde fashionista Elle Woods. Vlak voordat ze gaan studeren, maakt haar vriendje het uit. Hij ziet, nu ze volwassen zijn, liever een Jackie Kennedy dan een Marilyn Monroe aan zijn zij. Dan besluit Elle alles op alles te zetten om te laten zien dat ze meer is dan een dom blondje.

Cultuurhuis Heerlen

Sittarderweg 145

6412 CD Heerlen

info@cultuurhuisheerlen.nl

Reserveren: http://www.cultuurhuisheerlen.nl/reserveren.html

Foto Cultuurhuis Heerlen