Maandag 3 juli rond 12.00 uur wordt landelijk het NL-Alert controlebericht uitgezonden. Via NL-Alert ontvang je in noodsituaties een tekstbericht op je mobiel. Aan de hand van dit controlebericht kun je nagaan of je mobiel juist staat ingesteld om NL-Alert te ontvangen.

In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat je niets hoeft te doen. Heb je jouw telefoon nog niet ingesteld voor NL-Alert? Ga naar www.nl-alert.nl en kijk hoe je je mobiel kunt instellen. Veel telefoons zijn tegenwoordig al automatisch ingesteld.

Bij een noodsituatie in jouw omgeving wil je weten wat je moet doen. Daarom is er NL-Alert. Als bij jou in de buurt een ramp gebeurt, dan ontvang je een tekstbericht op je mobiel. Hierin staat precies wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen. Ga nu naar de instelhulp en stel je mobiel in.