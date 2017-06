The happiest Day in the life of olli Make

Duitsland, Finland, Zweden, 2016 / 92minuten

Regie: Juho Kuosmanen

Met: Jarkko Lahti, Oona Airola, Eero Milonoff e.a.

★★★★ De Volkskrant – “De liefde tussen het introverte personage en zijn verloofde doet de film vederlicht voelen”

★★★★★ NRC – “Een hartveroverende, weldadige, verfrissende film”

Maandag 3 juli / 20.00 uur TICKETS

Film over een jonge Finse bokser die in 1962 tegen de Amerikaanse wereldkampioen vedergewicht moet boksen. Zijn ambitieuze manager klopt het mediacircus op en daardoor gaat de verlegen, bescheiden bokser steeds meer gebukt onder alle aandacht en verwachtingen die op hem rusten. Hij trekt zich steeds meer in zichzelf terug. Hij wil gewoon met rust gelaten worden om tijd met zijn vriendin door te brengen.

Tegen een jaren zestig decor, met zwart-wit beelden schetst Kuosmanen een tijd waarin media steeds belangrijker worden, terwijl deze man, die gevangene is geworden van de boksring, gewoon zijn vrijheid terug wil. Hij laat de man zien achter de bokshandschoen en gebitsbeschermer. Een man met twijfels en zwaktes, waarvoor in de buitenwereld vaak geen plaats is.

Winnaar Prix FIPRESCI

Winnaar van Un Certain Regard in Cannes

https://youtu.be/OwMfkYzYS9Y

