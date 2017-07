Tourkoorts loopt op in regio

Ton Reijnaerts |

De countdown naar de Tour de France doortocht door Aken zondag aanstaande is begonnen. Alom in de Euregio is de tinteling voelbaar. Het vergt echter enige flexibiliteit en improvisatievermogen om s’ werelds meest beroemde en gerenommeerde wereldcircus live en van nabij te kunnen zien.

Het complete Tour traject over Alt-Haarener-Straße, Jülicher Straße, Peterstraße, Kurhausstraße, Seilgraben, Neupforte, Mostardstraße, Markt, Jakobstraße en Lütticher Straße is met dranghekken en bloembakken en auto’s compleet afgesloten. Hetzelfde geldt voor die Sackgasse, Germanusstraße, Laachgasse, An der Wurm, Tuchmacherweg en Haaren en die Wurmbenden, Jülicher Straße, Talbot­straße, Gut Kalkofen, Krantzstraße, Kapuzinergasse en het complete gebied romdom Preuswald. Ook het leeuwendeel van de Parkeergarages in Aken zal zondag van 8.00 tot 21.00 onbereikbaar zijn.

Met de fiets naar Aken is de beste remedie. Een alternatief is parkeren aan de rand van Aken en aansluitend per shuttle bus richting centrum en dan aansluitend 1 of twee km te voet. Zo biedt het Aachener Parkhaus GmbH (Apag) vanaf 9.00 parkeerplaatsen aan de Krefelder Straße (Tivoli stadions). Vandaar kan men met Aseag Shuttle-bussen ieder kwartier naar de halte Bastei op de hoek van de Krefelder Straße/Ludwigsallee fahren. Met een parkeerticket van zeven euro kunnen vijf personen heen en terug met de bus. Ook vanaf de parkeerplaatsen van het Finanzamt, am Adler-Modemarkt, Junghans-Wolle, Vino-Weinmarkt, meubelhuis Porta en discotheek Starfish kan men op en neer pendelen. Park-and-Ride- parkeerplaatsen zijn ook beschikbaar aan de Westfriedhof (Vaalser Straße) Ook op de Bendplatz in Aken kan men betaald parkeren. Daarbij geldt vol is vol.

Actuele informatie over de bezettingsgraad van parkeergarages en parkeerplaatsen kunnen Tour bezoeker zondag vinden onder www.apag.de. Meer over parkeren en busritten: www.aseag.de

Foto Hub Meessen