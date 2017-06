Voormalige EHC-trainer Ole Tobiassen assistent-trainer bij Sparta

Ton Reijnaerts |

Ole Tobiasen (40), voormalige voetballer van MVV en trainer van hoofdklasser EHC/Heuts uit Hoensbroek is benoemd tot assistent-trainer van Sparta Rotterdam. De zesvoudige Deense international wordt de tweede assistent van Alex Pastoor. Tobiasen had afgelopen seizoen de leiding over het beloftenelftal en het Onder-19 team van NAC Breda. Met NAC Onder-19 promoveerde hij naar de Eerste Divisie. Bij Sparta wordt hij naast assistent-trainer van de hoofdmacht ook hoofdtrainer van Jong Sparta, dat komend seizoen in de Tweede Divisie actief is.

Voor zijn periode in Breda was de oud-speler van onder andere Ajax actief als jeugdtrainer bij Roda JC en vanaf 2012 als hoofdcoach bij EHC, In Hoensbroek werd Tobiassen na anderhalf seizoen ontslagen. Aansluitend ging de Deen in 2013 aan de slag bij het eerste elftal van Excelsior

Archieffoto®Parkstadactueel/Lucho Carreno