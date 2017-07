Expositie Bernd Schartmann in Abdij Rolduc

Ton Reijnaerts |

In de fraaie kruisgangen van Abdij Rolduc, in Kerkrade, exposeert deze maand kunstenaar Bernd Schartmann. In zijn schilderwerk staat de realiteit centraal. De reusachtige weergave moet de aandacht van de toeschouwer trekken en de ruimte van dichtbij tot in de oneindigheid openen. Als motief gebruikt Bernd Schartmann de mens, maar ook in bijzondere mate de botanische wereld. De expositie in Abdij Rolduc is dagelijks gratis te bezichtigen.