Redactie Parkstadactueel |

Vandaag was het een natte koude dag tijdens de tweede editie van Eroica Limburg. De deelnemers konden een route rijden van 60km, 100km en 160km over verharde en onverharde paden met een fiets die voor 1987 geproduceerd is.

Parkstad actueel was ook aanwezig en maakte een klein foto verslag.

Foto’s: ®Parkstadactueel/Tom de Cock