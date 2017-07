Op pad met de boswachters van Natuurmonumenten!

Word een echte bosbewoner en leer leven in de natuur…

De zomervakantie is de uitgelezen periode om er met je hele gezin heerlijk op uit te trekken. En waar kun je dat beter doen dan in een van de natuurgebieden van Natuurmonumenten. Het team van bezoekerscentrum Brunssummerheide heeft een afwisselend en actief zomerprogramma op de agenda staan. Je kunt er dagelijks terecht voor spannende gezinstochten die je op eigen gelegenheid kunt maken. Maar op 28 juli en 12 augustus kun je onder begeleiding van een ervaren bush-crafter op pad. De bushcraft middag start tussen 13 en 14 uur bij het bezoekerscentrum aan de Schaapskooiweg in Heerlen en duurt 2 uur. Reserveren is noodzakelijk via www.nm.nl/agenda.

Bushcraft middag op de Brunssummerheide

Tijdens de bushcraftmiddag start je vanuit het bezoekerscentrum en ga je onder begeleiding van een ervaren bush-crafter op pad. Onderweg leer je op een aantal spots belangrijke basiselementen over het leven in de natuur. Als een echte bosbewoner keer je terug in het basiskamp.

Dit programma is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. Ouders zijn natuurlijk welkom, maar het draait om de buitenkinderen op deze middagen. Deelname kost € 7, per kind. OERRR-kinderen en kinderen van leden betalen € 4,-. Ouders zijn gratis! Informatie over het complete programma, tijdstippen en het reserveren van kaartjes vind je op www.nm.nl/agenda.

ZOMER in OERRR-ACTIE

Word je als gezin meteen lid van Natuurmonumenten tijdens je bezoek aan de Brunssummerheide, dan steun je niet alleen de natuur in Nederland maar profiteer je natuurlijk meteen van het aantrekkelijke ledentarief. Als welkomstgeschenk trakteren we je op een pannenkoek of drankje bij restaurant Schrieversheide (waardebon € 10,-).

Bezoekerscentrum Brunssummerheide

Schaapskooiweg 99 | 6414 EL Heerlen |045-5630355

Foto’s Natuurmonumenten