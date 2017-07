Festival des Arts in Rimburg

Ton Reijnaerts |

Vandaag vindt in Rimburg de 20ste editie van het kunstfestival Festival des Arts plaats. Honderden kunstenaren en muziekgroepen gaan in Landgraaf alles uit de kast halen om er een bijzondere jubileumeditie van te malen.

De vraag ‘kunnen we hier in Rimburg niet iets met kunst organiseren?’ aan de bar in Gemeenschapshuis D’r Eck vormde de inleiding voor een kunstfestival dat is uitgegroeid tot een begrip in de regio. De Tour de France en de open dag van Roda JC ten spijt zullen dan ook vandaag weer duizenden bezoekers de weg naar de ‘social sofa’in het pittoreske Rimburg vinden.