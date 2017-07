Kloosterbrasserie De Kanunnik leukste restaurant van Kerkrade

Kloosterbrasserie De Kanunnik op Abdij Rolduc heeft de meeste stemmen gekregen bij de verkiezing van ‘Het leukste restaurant van de gemeente Kerkrade’. Manager Richard Wentink en chef-kok Kevin van Moorsel namen de prijs vol trots in ontvangst. In de provincie Limburg F&B-manager Richard Wentink en chef-kok Kevin van Moorsel hebben de prijs in ontvangst genomen. In de provincie Limburg noteert Kloosterbrasserie De Kannunik inmiddels ook een top tien klassering.