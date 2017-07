De afwerking van het Burgerhoes aan het Sweelinckplein is vertraagd

redactie van Parkstadactueel |

De afwerking van de openbare ruimte voor de ingang van het Burgerhoes aan het Sweelinckplein is vertraagd en ligt op dit moment stil. De sprinklervoorziening, die winkelcentrum Op de Kamp voorziet van bluswater in geval van brand, moet nog met een eigen pomp worden aangesloten op het waternetwerk. Deze voorziening is nu namelijk nog aangesloten op een bluskelder die onder de, nog aan te leggen, openbare ruimte voor het Burgerhoes ligt. Na de werkzaamheden aan de sprinklervoorziening kunnen we de bluskelder pas afsluiten en slopen. Het streven is de afwerking in het najaar te kunnen oppakken en het geheel aan het einde van het jaar af te ronden.

Foto Burgerhoes