Burgemeester de Boer voorgedragen voor herbenoeming

De eerste ambtstermijn van de burgemeester loopt op 1 december af.

Na vier jaar als raadslid en bijna zes jaar als wethouder in gemeente Brunssum trad Richard

de Boer op 1 december 2011 aan als burgemeester van gemeente Simpelveld. Destijds was

hij als 31 jarige de jongste burgemeester van het land. De Boer kijkt met voldoening terug op

deze eerste termijn: “Ik werk met enorm veel plezier voor deze mooie gemeente. Ik ben

dankbaar en zeer vereerd met de positieve voordracht van de gemeenteraad.”

Vertrouwenscommissie

De aanbeveling is de afgelopen maanden voorbereid door een vertrouwenscommissie. De

vertrouwenscommissie bestond uit vijf raadsleden en een secretaris. De commissie

adviseerde om Richard de Boer voor herbenoeming aan te bevelen bij de minister van

Binnenlandse Zaken.

Besloten raadsvergadering

In een besloten gemeenteraadsvergadering van donderdag 29 juni heeft de raad gesproken

over de bevindingen van de commissie en ingestemd met de aanbeveling tot herbenoeming.

De voordracht gaat nu naar de Commissaris van de Koning, de heer Theo Bovens. Hij

adviseert de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de aanbeveling

van de gemeenteraad. De minister beslist en draagt de burgemeester voor herbenoeming

voor bij Zijne Majesteit de Koning. Een burgemeester wordt (her)benoemd voor zes jaar.

Foto en tekst Afdeling communicatie gemeente Simpelveld