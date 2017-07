De gemeentegids van Landgraaf 2017-2018 is uit!

redactie van Parkstadactueel |

De gemeentegids 2017-2018 is uit! Hij wordt op dit moment huis aan huis bezorgd. Behalve bij inwoners met een ‘nee-nee sticker’ op de brievenbus. Er is ook een digitale versie van de gids én een versie met een zoekoptie op onze website te vinden: http://www.landgraaf.nl/…/ond…/product/gemeentegids_901.html.

Wil je graag een gids en heb je aan het eind van deze week geen gids in de bus gekregen, laat het ons even weten (gemeente@landgraaf.nl of via 14 045).

Foto Cover Gemeente Landgraaf