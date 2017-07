Glanzende diamant luistert ‘Norwegian Serenade’ op

Ton Reijnaerts |

5de. Internationale Chorbiennale 2017: ‘Norwegian serenade’

Vrijdag 07.07.2017 20:00

St. Jakobskirche Aachen

Haar naam, Simin Tander, is Perzisch en betekent ‘zilveren glans’. Het lijkt een mooie belofte voor haar toekomst. Met haar betoverend, tedere en expressieve stem is de Duits-Afghaanse zangeres in relatief korte tijd uitgegroeid tot een van de meest verbazingwekkende personages in de jonge Europese jazz. Simin Tander bouwt bruggen tussen occidentale jazz en Arabesque-achtige vocale vluchten. Tussen song-writing experiment, chanson en intieme ballades. Ze trekt een fascinerende route naar haar Mid-Eastern heritage en de diepte van haar ziel. Fantasierijk en labyrintisch, en daarom des te meer dwingend voor de luisteraar. Vrijdagavond is ze te beluisteren in de Jacobskirche in Aken, tijdens het late night Concert van de Internationale Chorbienalle.

De ‘Norwegian Serenade’, waaraan ook het gerenommeerde WDR-Rundfunkchor Köln deelneemt, is het toefje op de zeer geslaagde vijfde editie van het Internationale Chorbienalle 2017, in Aken. Die lokte bijna 28.000 bezoekers. Hoogtepunt was de lange koornacht 12.000 mensen in samenzang op de markt in Aken vereende. De internaionale Chorbienalle met 122 koren uit de Euregio en bijzondere internationale ensembles sloeg dan ook als gebruikelijk muzikale bruggen naar de ziel.

Het slotconcert Norwegian Serenade zal dit gevoel ongetwijfeld versterken. Norwegian Serenade is een verwijzing naar de in Noorwegen wonende zangeres Simin Tander. Simin, die een aantal jaren in Arnhem woonde en in Nederland Jazz studeerde is uitgegroeid tot een van de opkomende sterren van de Nederlandse en Duitse jazzscène. Haar prestaties op het Noordzee Jazz Festival, het BIMHUIS, het prestigieuze Amsterdamse Concertgebouw, Berlijnse Jazzmeeting, Vrouwen in Jazz Festival/ Halle, JAZZAHEAD/ Bremen en haar concerten met de Nederlandse jazzster Eric Vloeimans resulteerden in fantastische reviews.

Haar optredens op de Bohemien Jazz (Tsjechië), Catania Jazz Festival (Italië), Madrid Jazz Festival (Spanje), OCT LOFT Festival (China), Hong Kong Jazz Festival en het Jarasum Jazzfestival (Zuid-Korea) hebben haar internationale reputatie versterkt. De dochter van een Afghaanse journalist/ dichter en een Duitse leraar staat zingen gelijk aan een zoektocht naar haar identiteit. Met haar veelzijdigheid en improvisatietalent raakt ze haar gehoor tot in de ziel. Tander groeide op in Keulen, waar ze al op jonge leeftijd begon met zingen. “Zingen heeft mij altijd gelukkig gemaakt. Het is een soort heilige plek en moment waarin ik mezelf kan zijn, waar alles vanzelf gaat en ik mij kan terugtrekken”, zegt ze. Whitney Houston was haar grote voorbeeld (“die soul van haar vond ik te gek en heeft me echt geïnspireerd om zelf te gaan zingen)” Maar ook de jazz van Al Jarreau “(mijn moeder luisterde daar veel naar”) bevleugelden haar passie. Haar twee jaar oudere zus anno heden een bekende Duitse filmactrice spoorde Simin Tander aan om zangles te nemen. Op haar achttiende kwam ze terecht bij een strenge operazangeres. “Daar leerde ze de techniek om binnen een octaaf een toon helemaal god te zingen. Op haar twintigste had Simin Tander al haar eerste eigen band. In Arnhem studeerde ze aansluitend Jazz bij Ineke van Doorn. Daarna volgde de grote doorbraak. “Ik geloof dat iets echt in je zit, als je een soort bestemming voelt”, zegt de rijzende ster.

Meer informatie over programma, locaties tijden en tickets via: www.chorbienalleaachen.de