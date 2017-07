Kings of the Belgians te zien bij Filmhuis de Spiegel

Prijzen o.a.:

Cinequest San Jose Film Festival – 2017 – Global Vision Award – Best Film Rotterdam International Film Festival -2017 – KNF Award – Peter Brosens , Jessica Woodworth

★★★★ NRC – “King of The Belgians bevat enorm geestig absurdisme.

★★★★ Volkskrant – Prachtige roadmovie over een verscheurd België, Balkan en Europa

★★★★ Filmtotaal.nl – “Erg origineel. Een hilarische reis van de Belgische koning.”

België, Bulgarije, Nederland, 2016 / 94minuten

Regie: Peter Brosens en Jessica Woodworth

Met: Peter Van den Begin, Lucie Debay, Titus De Voogdt

Deze mix van tragedie en kolder, roadmovie en mockumentary, volgt koning Nicolaas lll van België op staatsbezoek naar Istanbul. Een Britse documentairemaker reist met hem mee. Hij heeft als opdracht het imago van de koning op te poetsen. Het gezelschap moet naar België terugkeren wanneer hen het bericht bereikt dat Wallonië zich onafhankelijk heeft verklaard. Juist op dat moment wordt de wereld getroffen door een zonnestorm waardoor het vliegverkeer en de telecommunicatie platliggen.

Het gezelschap is voornemens over land terug te reizen maar ook dit plan wordt gedwarsboomd en dit keer door de Turkse overheid en veiligheidsdienst. Ze willen echter het land uit en grijpen elk middel aan dat naar dit doel leidt. De koning en zijn gevolg stappen in elk voertuig dat ze tegenkomen en hierdoor kunnen wij ze volgen op hun hilarische reis per tractor, huifkar, een motorbootje en andere ongebruikelijke vervoermiddelen.

Is King of The Belgians een mockumentary over de Europese crisis, een reflectie op de vluchtelingencrisis of “gewoon” een surrealistische hoogvlieger? Het is allemaal in de film terug te vinden, net zoals het een gevoelig portret is van een koning die als marionet van zijn land toch zijn waardigheid wil bewaren.

