PRESENTATIE THUIS- EN UITSHIRT 2017 – 2018

redactie van Parkstadactueel/RodaJC |

Roda JC heeft gisteren op de Open Dag het nieuwe thuis- en uitshirt voor het seizoen 2017 – 2018 bekend gemaakt.

Het nieuwe uittenue van Roda JC is binnenkort verkrijgbaar in de Fanshop van Roda JC. Het nieuwe thuisshirt van Roda JC is al vanaf vandaag verkrijgbaar in de Fanshop en kost €54,95,-

Voor de mensen die gebruik hebben gemaakt van de ‘Early Bird’ actie, verwijzen wij graag naar dit bericht. Klik hier voor het nieuwsbericht

F oto’s RodaJC