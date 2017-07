RODA JC PRESENTEERT MARIO ENGELS, FILIP KURTO EN HANS VISSER OP OPEN DAG

Roda JC heeft op de Open Dag van gisteren twee nieuwe spelers gepresenteerd te weten Mario Engels en Filip Kurto. Daarnaast presenteerde de club ook een nieuwe assistent-trainer: Hans Visser.

De 23-jarige Duitser Mario Engels is een buitenspeler die de jeugdopleiding van FC Köln doorliep, maar bij FSV Frankfurt zijn debuut maakte in het betaalde voetbal. Het afgelopen seizoen kwam Engels uit voor het Poolse Slask Wroclaw.De buitenspeler tekent een contract voor twee jaar in Kerkrade.

Harm van Veldhoven: “Mario is een talentvolle buitenspeler met een dribbel in huis. Hij heeft ervaring opgedaan bij FSV Frankfurt en in de hoogste Poolse divisie. Door zijn komst hebben we meer mogelijkheden op de vleugels.”

Filip Kurto

Filip Kurto keert terug bij de club waarvoor hij in de seizoenen 2012-2013 en 2013-2014 al de eerste doelman was. De inmiddels 26-jarige keeper komt transfervrij over van Excelsior Rotterdam, waar hij de laatste twee jaar verbleef. Daarvoor kwam hij ook nog uit voor FC Dordrecht.

Kurto tekent in Kerkrade een contract van één seizoen met de optie voor nog een jaar.

Technisch Directeur Harm van Veldhoven: “Filip Kurto is bekend met de club en heeft zich de afgelopen jaren goed ontwikkeld. Fijn dat hij nu weer voor Roda JC uitkomt.”

Hans Visser

De 50-jarige Hans Visser is komend seizoen samen assistent-trainer bij Roda JC. De oud-prof van onder meer FC Utrecht heeft behoorlijke ervaring in het voetbal. Liefst zeven seizoenen was hij actief bij KRC Genk als assistent-trainer en interim-hoofdtrainer. In België won hij onder meer de beker en de landstitel van België.

Visser vormt samen met Robert Molenaar (hoofdtrainer), Rick Plum (assistent- trainer), Robert-Jan Zoetmulder (keeperstrainer), Roel de Liege (Video analist) en Ger Senden (team manager) de technische staf van Roda JC 2017-2018.