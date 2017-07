Start WMC wordt beklijvende happening

Ton Reijnaerts |

Komend weekend start in Kerkrade het Wereld Muziek Concours (WMC) 2017.Met ruim 260 deelnemende bands en orkesten uit ruim 30 verschillende landen belooft het vierjaarlijkse WMC wederom een spektakel te worden. Zaterdagavond 8 juli is de aftrap in het Parkstad Limburg Stadion.

Tijdens de wervelende openingsshow maken o.a. de top showband Advendo uit Sneek, Jong Jubal, de National Band of New Zealand en de Kerkraadse zanger Jack Vinders hun opwachting. De opening van deze 18de editie van het WMC wordt een muzikale dwarsdoorsnede van het festival. Blaasmuziek biedt als gebruikelijk de boventoon, maar daarnaast is er ook ruimte voor aparte muzikale cross overs.

Een compositie van componist en dirigent Guido Dieteren fungeert als rode draad tijdens de enerverende openingsshow zaterdagavond. Muzikanten van Kerkraadse bodem delen verder het podium met internationaal talent. De mannenkoren CMK 1912, Lambertus, St. David, het Rumpens mannenkoor en het Sabic Koor maken, evenals jeugdkoor CantaYoung en de Koninklijke Harmonie Sint Philomena Chevremont tonen hun kunnen. Ook de piepjonge violist Enzo Kok, trompettist Romano Diederen en zangeres Wendy Kokkelkoren gaan de start van het WMC een impuls geven. Zoals ook de National Band of New Zealand, de Aotearoa Maori Group, het Noorse Strømsgodset Musikkorps en de Fanfarenzug Dresden uit Duitsland de openingsmanifestatie een heuse boost zullen geven.

“Het publiek wordt overdonderd”, kondigt WMC-voorzitter Max Kousen aan. Daar lijkt geen lettergreep van overdreven. De nationale en internationale acts nemen het publiek in Kerkrade mee op een indrukwekkende muzikale wereldreis. Een reis met authentieke blaasmuziek, mars- en showbands, solisten uit de regio, theater en veel visueel spektakel.

Voor mensen die vanwege gezondheid of anderszins niet aanwezig kunnen zijn bij het WMC is er goed nieuws. Via wmc.nl zijn gaan we alle Mars- en Showwedstrijden in het Parkstad Limburg Stadion live en kosteloos te volgen. “De sfeer en beleving blijft natuurlijk het mooist in het stadion, maar via onze website en facebookpagina hopen we het evenement, meer dan ooit te voren open te stellen voor het grote publiek”, zegt WMC-voorzitter Kousen.

Foto WMC